Лобовое стекло вдребезги: водитель мопеда въехал в машину в Комсомольске

Мужчина на мопеде врезался в «Тойоту» Фото: ОГИБДД по Комсомольску

19-летний житель Комсомольска ответит сразу за четыре нарушения ПДД. Молодой человек сел за руль мопеда без защитной экипировки, без прав и подшофе. Виляя по дороге, он не пропустил машину, спровоцировав аварию.

- ДТП произошло 20 августа примерно в 17:10 в районе дома №57 на Аллее Труда. Водитель мопеда «Хонда Дио» не уступил дорогу и столкнулся с «Тойотой-Ипсум», которая ехала по улице Светлой в сторону Бульвара Юности, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

В ДТП пострадал сам виновник. Водителя мопеда забрали в больницу, где его осмотрели и назначили амбулаторное лечение.

Пострадал водитель мопеда Фото: ОГИБДД по Комсомольску

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