«Кинула» 28 человек: директор турфирмы три года наживалась на доверии клиентов в Магадане

Директора турагентства осудили за мошенничество в Магадане Фото: Артем КИЛЬКИН

5-летняя жительница Магадана выслушала приговор суда в деле о мошенничестве. Она в течение трех лет обманывала клиентов, оставаясь безнаказанной. Теперь ей запретили вести бизнес.

С 2019 по 2021 год директор турфирмы предлагала клиентам свои услуги. Женщина знала, что компания не может исполнить условия заключаемых договоров, но все равно продолжала обманывать людей. Ее жертвами стали 28 человек, передав мошеннице больше двух миллионов рублей.

- На предпринимательницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд рассмотрел материалы и приговорил обвиняемую к трем годам лишения свобод условно с испытательным сроком четыре года, - рассказали в прокуратуре по Магаданской области.

Кроме того, женщине запретили заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью

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