Посылка с «сюрпризом»: иностранку приговорили к колонии за наркоторговлю в Хабаровске

Девять лет колонии назначили жительнице Хабаровска за торговлю наркотиками Фото: Борис КОКУРИН

Суд вынес приговор 20-летней иностранке, которая торговала наркотиками в Хабаровске. Установлено, что с декабря 2022 по февраль 2023 года женщина при помощи услуг транспортных компаний получала посылки с наркотиками. Общий вес запрещенки составил 101 грамм.

Женщина разложила наркотики по десяти тайникам, а часть хранила у себя дома. Полиция изъяла 98 свертков во время обыска жилья.

- Расфасованные дозы подсудимая планировала продать клиентам, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Женщину приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

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