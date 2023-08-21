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НовостиПроисшествия21 августа 2023 0:40

Посылка с «сюрпризом»: иностранку приговорили к колонии за наркоторговлю в Хабаровске

Девять лет колонии назначили жительнице Хабаровска за торговлю наркотиками
Александра ЯВИЩЕНКО
Девять лет колонии назначили жительнице Хабаровска за торговлю наркотиками

Девять лет колонии назначили жительнице Хабаровска за торговлю наркотиками

Фото: Борис КОКУРИН

Суд вынес приговор 20-летней иностранке, которая торговала наркотиками в Хабаровске. Установлено, что с декабря 2022 по февраль 2023 года женщина при помощи услуг транспортных компаний получала посылки с наркотиками. Общий вес запрещенки составил 101 грамм.

Женщина разложила наркотики по десяти тайникам, а часть хранила у себя дома. Полиция изъяла 98 свертков во время обыска жилья.

- Расфасованные дозы подсудимая планировала продать клиентам, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Женщину приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

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