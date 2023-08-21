Посылка с «сюрпризом»: иностранку приговорили к колонии за наркоторговлю в Хабаровске

Девять лет колонии назначили жительнице Хабаровска за торговлю наркотиками
Фото: Борис КОКУРИН
Суд вынес приговор 20-летней иностранке, которая торговала наркотиками в Хабаровске. Установлено, что с декабря 2022 по февраль 2023 года женщина при помощи услуг транспортных компаний получала посылки с наркотиками. Общий вес запрещенки составил 101 грамм.
Женщина разложила наркотики по десяти тайникам, а часть хранила у себя дома. Полиция изъяла 98 свертков во время обыска жилья.
- Расфасованные дозы подсудимая планировала продать клиентам, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.
Женщину приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
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