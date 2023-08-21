Добились через суд: прокуратура обязала мэрию Хабаровска огородить и снести ветхий дом

В Хабаровске снесут ветхий барак на улице Калинина Фото: Прокуратура Хабаровского края

Аварийный барак на Калинина давно расселен, но после съезда бывших жильцов пустующее здание никто не огородил. Любой человек, в том числе ребенок, может попасть в дом через открытые окна и двери. Поэтому ветхая постройка представляет опасность для окружающих и должна быть огорожена. Но администрация города не позаботилась об этом, и теперь городская прокуратура через суд обязала мэрию принять необходимые меры.

- Установлено, что дом на Калинина является ветхим и представляет опасность. Прокуратура города направила в суд иск с требованием обязать администрацию принять меры по ограничению доступа людей и обеспечить снос дома, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд стал на сторону истца и удовлетворил требования прокурора. В ближайшее время администрация Хабаровска должна устранить нарушения.

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