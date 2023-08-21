Дом культуры в Охотске откроется после ремонта в октябре Фото: Михаил Коробицын
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей поездки в Охотский район проверил, как продвигается капремонт универсального зала местного Дома культуры. Работы здесь ведутся по нацпроекту «Культура».
В учреждении работают 13 кружков, которые посещают 120 детей и взрослых. Им важно иметь большой зал, где можно было бы проводить праздники, соревнования и другие мероприятия. Именно поэтому в 2023 году начата комплексная реконструкция действующего танцевального зала. На это было выделено больше 10 миллионов рублей. Работы начались в мае, и уже к октябрю строители планируют сдать объект.
- После капремонта зал станет многофункциональным. Здесь будут проходить концерты, выставки, игровые программы. Сдача объекта намечена ко дню рождения Хабаровского края, - сказал Михаил Дегтярев.
В Доме культуры появится универсальная сцена, современное световое и музыкальное мультимедийное оборудование, комфортная зона для зрителей. Планируется, что число участников развлекательных событий в Охотске после ремонта вырастет на 30 процентов.
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