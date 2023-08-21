Дни Республики Беларусь пройдут в сентябре в Хабаровске Фото: Вячеслав Реутов

5-10 сентября во время Дальневосточного форума предпринимателей в Хабаровском крае пройдут Дни Республики Беларусь. Мероприятие состоится в рамках бизнес-форума «Хабаровский край - Республика Беларусь».

- В планах обсуждение форматов сотрудничества и B2B-переговоры. На выставке-ярмарке у «Арены Ерофей» можно будет ознакомиться с продукцией белорусского машиностроения, товарами пищевой и легкой промышленности. Цель проведения мероприятия - укрепление и развитие дружественных и экономических отношений между Беларусью и Хабаровским краем, расширение культурного обмена. В планах также встречи с представителями власти и деловых кругов, заключение новых партнерских соглашений, - рассказали в минэкономразвития Хабаровского края.

Кроме техники на ярмарке также будут представлены продукты, текстиль и одежда от белорусских производителей. Состоятся концерты, выступления творческих коллективов.

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