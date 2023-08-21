Хватал за одежду и приставал к детям: мужчина выслушал приговор за дебош на борту самолета Хабаровск - Магадан

Мужчину наказали за дебош на рейсе «Хабаровск – Магадан» Фото: Иван ВИСЛОВ

51-летнего жителя Приморья приговорили к 320 часам обязательных работ после того, как он устроил дебош на борту самолета в марте 2023 года. Направляясь из Хабаровска в Магадан, мужчина вел себя безобразно.

- Будучи пьяным, пассажир грубо нарушал правила перевозки и общественный порядок. Он приставал к людям на борту, в том числе несовершеннолетним, хватал за одежду, бил кулаками в спинку кресла, выражался нецензурной бранью, мешал работе бортпроводников, создавая угрозу безопасности полета, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Транспортная полиция задержала мужчину в аэропорту после посадки самолета. Рассмотрев уголовное дело, суд приговорил виновного к 320 часам обязательных работ.

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