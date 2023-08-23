Хабаровск готовится к зиме Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

Жителям Хабаровска не нужно рассказывать, как беспощаден к людям дальневосточный климат в зимний период. Продолжительные морозы не оставляют Хабаровск на протяжении нескольких месяцев, и люди должны быть уверены, что дома они всегда будут в комфорте и тепле. А комфорт в домах хабаровчан зависит от качества подготовки жилого фонда к грядущему отопительному сезону.

Поэтому ежегодно во всех многоквартирных домах управляющие компании получают предписания с перечнем мероприятий, которые необходимо реализовать для успешной подготовки к холодам. В их числе: опрессовка и промывка системы отопления, промывка элеваторного узла. Далее результат выполненных работ предъявляется для проверки инспектору по эксплуатации тепловых сетей. Кроме того, проверке подлежит качество теплоизоляции, состояние запорной арматуры, а также наличие измерительных приборов и их исправность.

Накануне представители Хабаровских тепловых сетей совместно с управлением ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска провели проверку качества промывки отопительной системы в многоквартирном доме по улице Костромская, 48. Как пояснил заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилфонда, дом оказался одним из объектов, внесенных в постановление мэра Хабаровска. Туда были включены дома, находящиеся на особом контроле. Однако ни в прошлом, ни в позапрошлом сезонах от жильцов дома на Костромской не поступало жалоб по поводу невысоких температур в квартирах. Тем не менее контрольную проверку в течение года проходят все дома.

Начальник восточного сетевого района СП «Хабаровские тепловые сети» Дмитрий Щемелев рассказал, что проверка качества промывки осуществляется по факту выполненной работы, но существует вариант, когда промывка осуществляется непосредственно в присутствии инспектора. В данном случае вся работа была проделана заранее.

На глазах экспертной группы были осмотрены стояки отопления. Затем работники управляющей компании извлекли из элеваторного узла сопло: проверили его наличие и состояние. Заместитель главного инженера СП «Хабаровские тепловые сети» Андрей Шлома резюмировал: «Размер сужающего устройства соответствует паспортным значениям, система промыта, дом готов к наступлению морозов».

В ходе проверки было отмечено, что в масштабах города уровень подготовки жилого фонда к отопительному сезону с каждым годом становится все выше, на что влияет ответственный подход к своим обязанностям управляющих компаний.

Кроме того, отмечается также снижение количества перегревов, что связано со строительством новых домов, которые оснащены системами с автоматическим регулированием температур. Переход на работу с современными механизмами является, по признанию специалистов, идеальным вариантом работы систем отопления. В новых домах устанавливаются закрытые независимые системы теплоснабжения, которые имеют свои заметные преимущества - как для потребителей, так и для поставщика ресурсов. Прежде всего, такие технологии избавляют дома от проблемы незаполнения системы отопления, когда горячая вода не доходит до верхних этажей. В свою очередь, управляющим компаниям не приходится беспокоиться об утечках и следить за заменой сопел.