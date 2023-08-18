Работы по дорожному нацпроекту проверил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске ремонтируют дороги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Ход работ накануне проверил мэр города Сергей Кравчук. Он оценил состояние отдаленных улиц, которые находятся в частном секторе- им глава краевой столицы уделил особое внимание.

- В этом году благодаря нацпроекту мы «переодели» 30 грунтовок частного жилого сектора в асфальт, продолжим эту работу и дальше – в следующем году заасфальтируем порядка 40 таких участков, в том числе по обращениям жителей, - рассказал Сергей Кравчук.

Одна таких магистралей – Краснодарская, ее капитально отремонтировали, заменив гравийку на износостойкий асфальтобетон. Также здесь установили водоотводные кюветы, а в местах соединения ее с трассой - трубы. Улица также переходит в Яровую и Контурную, которые не обошли стороной и привели в порядок. Работы здесь пока продолжаются: на Контурной подрядчик неправильно уложил георешетки, которую потребовал установить мэр. Теперь организацию привлекут к ответственности.

После того, как ремонт на тех дорогах закончится, водители смогут выезжать на федеральную трассу «Восток». Она разгрузит Краснодарскую и Совхозную, хабаровчанам будет проще добираться до аэропорта или Северного.

Также Сергей Кравчук побывал и на улице Октябрьской в селе Березовка. Там теперь есть новый асфальт, тротуар, водостоки, по которым дождевая вода будет стекать в речку Права Березовая. Кроме того, оборудовали проход через железнодорожные пути к частным домам - об этом просили жители.

К концу подошли основные работы на Фруктовой в Березовке, обустраивают съезды к частным домам. Мэр поручил установить здесь дорожные знаки, предписывающие снижение скорости.

Всего по планам нацпроекта уже сделали 90% ремонта. Всего отремонтируют 46 участков протяженностью больше 30 километров. Стоимость работ – 1, 3 миллиарда рублей.

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