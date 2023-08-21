Зажало в велосипеде: спасателям в ЕАО пришлось вытаскивать ребенка, чью ногу зажевало в двухколесном транспорте

Нога ребенка застряла в велосипеде в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

В Еврейской автономной области спасатели МЧС выезжали на помощь к ребенку. Маленькая девочка каталась на велосипеде, но прогулка на двухколесном транспорте чуть не завершилась трагедией. Когда ребенок хотел слезть с велосипеда, то не смог: левую ногу зажевало между рамой и педалью. Очевидцы скрутили педаль, но снять ее не смогли: как только они делали какое-либо движение, девочка начинала плакать от боли.

Прибывшие на место специалисты оценили ситуацию. Попытались отжать металлическую деталь специальным оборудованием.

- Необходимо было немного ослабить крепления. Было принято решение применить монтировки. В считанные минуты, вдвоем с напарником, мы освободили ногу девочки, - рассказал спасатель Денис Фунтусов.

После освобождения девочку передали приехавшей на место карете скорой медицинской помощи.

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