Хабаровские УК и ТСЖ улучшили качество подготовки МКД к зимнему отопительному сезону

Фото: АО «ДГК» по Хабаровскому краю

СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) совместно с администрацией города Хабаровска проводят контрольные проверки готовности внутридомовых систем отопления и тепловых пунктов.

Дом по улице Костромская, 48 попал в постановление мэра города по итогам прохождения предыдущего отопительного сезона. Здесь необходимо было проверить качество промывки системы отопления и наличие сужающих устройств в элеваторном узле дома.

Специалисты Хабаровских тепловых сетей совместно с представителями администрации города Хабаровска проверили качество промывки стояков системы отопления, наличие сужающего устройства, сравнили диаметр отверстия сопла с расчетным. Отметили, что управляющая компания, уделяет достаточное внимание внутридомовым коммуникациям.

- После окончания отопительного сезона мы выдаем всем управляющим компаниям, занимающимся обслуживанием многоквартирных домов, предписание с перечнем необходимых работ, которые нужно выполнить для качественной подготовки систем теплопотребления жилых домов к отопительному сезону. Список включает промывку и опрессовку системы теплоснабжения, проверку установки соответствующих сужающих устройств в тепловых пунктах, исправность запорной и регулирующей арматуры, восстановление тепловой изоляции, наличие контрольно-измерительных приборов, - отметил начальник Восточного сетевого района СП ХТС Дмитрий Щемелев.

Не все УК и ТСЖ добросовестно выполняют мероприятия по подготовке к ОЗП. Однако в Хабаровске на протяжении последних лет наблюдается позитивная тенденция в отношении этой работы. Все больше управляющих компаний качественно подходят к подготовке оборудования к зиме. Также по решению собственников в домах производится реконструкция тепловых пунктов, что ведет к снижению платы за коммунальные ресурсы и позитивно сказывается на экономике ресурсоснабжающей организации.