Забыл про дистанцию: мотоциклист попал в больницу после аварии в Хабаровске

Иномарка столкнулась с мотоциклом в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Днем 21 августа в краевой столице произошла авария. Мотоцикл влетел в иномарку, водитель двухколесного транспорта оказался в больнице.

По данным ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось в 14:30 на проспекте 60-летия Октября. Водитель мотоцикла забыл о правилах.

- Управляя мотоциклом GRANDINC со стороны улицы Большой в сторону шоссе Восточное по Проспекту 60-летия Октября в районе дома №148 мужчина не выдержал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с Toyota C-HR, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

В итоге водитель мотоцикла получил травмы. Его доставили в больницу, сейчас он проходит обследование и находится под наблюдением врачей. О состоянии мужчины и характере его травм пока ничего не сообщается. Его транспорт получил значительные механические повреждения.

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