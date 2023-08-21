Сильный ветер снесет с ног жителей юга и центра Хабаровского края 22 августа

В регионе прогнозируют опасные метеоявления Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца лета остались считанные дни, но осень уже вступает в свои права. В Хабаровском крае объявлено очередное предупреждения. Опасные метеоявления накроют 22 августа южные и центральные районы, такие как, имени Лазо и Хабаровский. Ветер здесь разгонится до 20 метров в секунду.

В Бикинском, Вяземской, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Верхнебуреинском, Ванинском, Советско-Гаванском районах, а также Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре ожидаются сильные дожди, местами – ливни.

Расскажем о погоде точнее. В Хабаровске ожидаются разного рода осадки: кратковременные и сильные дожди. Ночью температура воздуха поднимется до 18-20 градусов, днем от 24 до 26. Ветер до 13 метров в секунду подует с юга и юго-запада.

На юге ночью будет 16-21 градус, днем столбик термометра поднимется до 27. Ветер южный, до 12 метров в секунду, местами с силой до 20 метров в секунду. По районам пройдут сильные дожди.

В центре Хабаровского края тоже ожидаются дожди и сильные ливни. Ночью атмосфера прогреется до 20 градусов, днем – до 25. Ветер различные направлений до 14 метров в секунду.

На севере небольшой дождь. Ночью минимальная температура покажет 10 градусов, максимальная – 18. Днем от 13 до 25 градусов, ветер различных направлений до 12 метров в секунду.

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