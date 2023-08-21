Площадь лесных пожаров сократилась в 60 раз в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае стабилизировалась ситуация с лесными пожарами. За прошедшую неделю площадь сократилась больше, чем в 60 раз. По данным на утро 21 августа их зарегистрировано всего 10 на двух тысячах гектаров. Пик возгораний теперь позади.

- Мы замечаем стабильную тенденцию в ежедневном снижении количества новых возгораний и площадей. Улучшению обстановки способствует усиленная работа региональных лесопожарных формирований, также помогает погода, – сообщил заместитель министра – начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

Сейчас спасатели тушат огонь в районе имени Полины Осипенко и в Ульчском районе. Туда дополнительно направили пять наземных группировок. Всего на месте работают 286 человек, 38 единиц техники и шесть воздушных судов. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет.

Всего с начала этого сезона в регионе произошло свыше 700 лесных пожаров.

Несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, режим ЧС никто не отменял. Посещать леса по сей день запрещено. За нарушение правил можно заплатить большой штраф – сумма достигает двух миллионов рублей.

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