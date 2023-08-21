Сдавал назад и не заметил: пожилой мужчина сбил ребенка

Пенсионер сбил ребенка в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае в дорожно-транспортном происшествии пострадал восьмилетний ребенок. Он попал под колеса отечественного автомобиля.

Авария произошла 21 августа в селе Иннокентьевка на Комсомольской улице. Мужчина 65 лет ехал за рулем ГАЗ 33086, сдавал назад и не заметил ребенка. Все происходило около дома №7.

- Водитель при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, совершил наезд на пешехода 2015 года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все подробности произошедшего. О том, насколько сильные у ребенка травмы, не сообщается.

Водителей инспекторы просят быть внимательней за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Умение ориентироваться в сложных ситуациях и дисциплинированность поможет спасти жизни других людей.

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