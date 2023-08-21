Глава Бикинского района ответил на вопросы жителей Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

Глава Бикинского района Александр Демидов провел прямой эфир, в ходе которого ответил на самые популярные вопросы жителей. Трансляцию помог организовать Центр управления регионом Хабаровского края. Она прошла на официальных страницах районной администрации в социальных сетях.

За полгода жители Бикинского района задали главе больше 100 вопросов. В основном, они касались благоустройства, газификации и общественного транспорта. Так, жителей Лермонтовки интересовало состояние местной школы: тротуар там оставляет желать лучшего.

Александр Демидов пообещал, что тротуар отремонтируют. Глава в июне был на территории образовательного учреждения и обратил внимание на состояние территории.

- Принято решение провести мелкие восстановительные работы на этом участке. Были доведены необходимые денежные средства, на тот момент предварительно посчитанные – 284 тысячи рублей. Стали организовывать работы и определяться с подрядной организацией, но оказалось, что ни одна подрядная организация так не вышла и не хочет заключать контракт, - рассказал Александр Демидов.

Сейчас принимаются все меры, чтобы до начала учебного года решить вопрос. Переговоры администрация ведет с пятью предприятиями сразу. Например, ИП Горлов согласился работать, но за дополнительные деньги, которые нужно выделить. Общая сумма в итоге составит 650 тысяч рублей.

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