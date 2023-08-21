Автобусы отвезут жителей Хабаровска домой после фестиваля «Рок над Амуром» Фото: администрация Хабаровска

Хорошая новость для тех, кто планирует посетить фестиваль «Рок над Амуром»: после него не придется вызывать такси за бешенные деньги и ждать, пока найдется водитель. Отправиться домой можно будет на общественном транспорте. Работу автобусов решила продлить мэрия Хабаровска.

Напомним, мероприятие состоится 26 августа с 15:00 до 23:00 на открытой площадке арены «Ерофей». В этот день автобусы маршрутов № 34, 71, 73, 83, 83П будут ходить по расписанию буднего дня. А после завершения фестиваля они до 24 часов будут развозить жителей города по нужным остановкам. Ходить маршруты будут следующим образом:

- от Комсомольской площади - автобус №14, троллейбус №1;

- от остановки «Парк имени Гагарина» - автобусы №10, 25, 33 и трамвай №1;

- от остановки «Улица Флегонтова» в направлении центра города - автобусы №34, 71, 83;

- от остановки «Улица Флегонтова» в направлении Южного микрорайона - автобусы №71, 73;

- от остановки «Гостиница «Амур» - автобусы №8, 56.

Отходить от остановок они будут по мере наполнения. Узнать о наличии транспорта на маршрутах и работе дополнительных рейсов можно узнать у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45-00-56.

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