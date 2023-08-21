Девочка из Магадана смогла в день рождения поговорить с мобилизованным папой

Девочка Магадана смогла в день рождения поговорить с мобилизованным папой Фото: правительство Магаданской области

В Магаданской области прошел четвертый телемост в военными, которые сейчас находятся на спецоперации. Его провели накануне Дня флага РФ, 20 августа. У магаданцев уже был вечер, а у солдат – утро. Ребята подготовили военным творческие номера, перед ними выступила курсант молодежного патриотического клуба «Наследие» Василиса Мищенко.

- Пообщаться с бойцами пришли их родители, жены, дети и племянники, друзья. Среди приглашенных была и маленькая магаданка, которой именно в этот день исполнилось восемь лет. Встреча с отцом по видеосвязи стала долгожданным подарком для дочери, которая пришла на встречу вместе с мамой, - рассказали в правительстве Магаданской области.

Девочка нарисовала для папы его портрет в качестве сюрприза. Во время разговора жители Колымы узнали, что положить бойцам в следующую посылку, и рассказали, как обстоят их дела.

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