Миллионерша в 29: хабаровчанка назанимала денег у знакомых и потратила их на косметологов

Жительница Хабаровска заняла у друзей 40 миллионов и отправилась к косметологам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске закончили расследование уголовного дела о серии мошенничеств с займами. Фигуранткой дела стала 29-летняя жительница краевой столицы. С 2020 по 2023 год она заняла у знакомых крупные суммы денег, обещала вернуть с процентами. Но решила этого не делать.

- Потерпевшим она рассказывала, что якобы передает деньги своему приятелю, который в свою очередь инвестирует их в прибыльные бизнес-проекты, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге она назанимала около 40 миллионов рублей. Частью денег погасила свои долги, часть потратила на косметологов. Какие именно процедуры выбрала хабаровчанка, в полиции не сообщают. Но известно, что она выбирала не местных специалистов. Для этого она специально ездила во Владивосток.

Сейчас дело направлено в суд, где женщине вынесут приговор.

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