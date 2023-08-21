На три дня отключат радио в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

На несколько дней жители Хабаровска останутся без радио. С 22 по 25 августа филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» проведет профилактические работы на телевещательном оборудовании в городе. Проверка эта внеплановая, о причинах работ не по графику не сообщается. Возможно, сроки придется скорректировать из-за погоды, уточнили в мэрии.

- Будут временно прекращены трансляции радиопрограмм «Вести-ФМ», «Восток России», «Дорожное радио», «Европа плюс», «Комсомольская правда», «101,8 FM», «Радио Дача», «Ретро ФМ», «Русское Радио», «Радио Юмор FM», - рассказали в администрации Хабаровска.

Жителям города, которые любят слушать радио, не советуют менять настройки во время отключения, чтобы потом они не сбились. А когда работы закончатся, вещание продолжится в прежнем режиме. Представители радиоцентра приносят извинения за временные неудобства.

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