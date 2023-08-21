Ливни и сильный ветер ожидается в Биробиджане 22 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Биробиджане объявлено еще штормовое предупреждение. Вторник, 22 августа, будет ветреным и дождливым. За 12 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков, а воздушная стихия разгонится до 24 метров в секунду.

- Аварийные бригады энергетиков, коммунальные службы города в случае возникновения ЧП будут оперативно устранять последствия непогоды. Управляющим компаниям также поставлена задача оперативно реагировать на обращения горожан, - сказал мэр Биробиджана Максим Семенов.

Жителей и гостей города просят быть осторожнее: в такую непогоду есть риск возникновения различного рода ЧС и травматизма. Могут произойти аварии на дорогах, ЛЭП и коммунальных объектах. Возможно, поднимутся уровни рек и подтопят некоторые территории.

В случае происшествий рекомендуют звонить на 101 или 112, или в едино-диспетчерскую службу Биробиджана по номеру 8 (42622) 2-22-85.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.