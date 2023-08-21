В Охотском районе побывал губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал в Охотском районе. Он проверил, как идет ремонт универсального зала местного дома культуры в райцентре.

Сейчас в ДК ведут 13 кружков, среди которых театр и танцы. На них регулярно ходят 120 детей и взрослых, и им очень нужна современная площадка, где можно проводить различные мероприятия.

В этом году начали реконструировать комплексный танцевальный зал. Стоимость ремонта – 10 миллионов рублей. Он начался в мае и закончится через 1,5 месяца.

- После капитального обновления зал станет многофункциональным. Здесь будут проходить концерты, выставки, различные игровые программы. Сдача объекта намечена на октябрь – ко Дню рождения Хабаровского края, – сказал Михаил Дегтярев.

Теперь в зале появится современная сцена, световое оборудование и комфортная зрительская зона. Поток посетителей благодаря этому вырастет на треть.

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