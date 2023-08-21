Кредит реально был: биробиджанка потеряла полмиллиона

Полмиллиона рублей отдала мошенникам жительница Биробиджана Фото: Даниил ОПАРИН

В столице ЕАО полиция завела очередное уголовное дело о мошенничестве. Жертвой преступников стала женщина, которой 4 августа позвонил «оператор сотовой связи» и сообщил о том, что на ее имя оформлен кредит. После был звонок от «полицейского». Он сказал, что нужно действовать по схеме, чтобы поймать обманщиков.

- По указанию звонившего лица женщина в своем телефоне зашла в мобильное приложение банка во вкладку «Кредиты» и увидела, что ей действительно одобрен кредит на сумму 541 тысяча рублей. При этом она пояснила, что заявку на кредит не подавала, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Женщине сказали, что нужно подтвердить заявку. Деньги поступят на счет, их нужно будет перевести на безопасный счет, и кредит аннулируется. Однако схема не помогла – займ оказался висеть на биробиджанке. Она обратилась в полицию. Каким образом аферисты получили доступ к ее банку, не сообщается.

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