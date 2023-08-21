Вспыхнула искра: автомобиль сгорел в Магадане

10 человек тушили гараж в Магадане Фото: МЧС Магадана

Внутри него болгаркой работал хозяин. Маленькая искра отскочила на бензопровод, тот вспыхнул. Мужчина пытался потушить пожар сам, но у него не получилось. Тогда он вызвал спасателей.

На место выехали 10 человек на двух спецмашинах. Локализовать пожар они смогли уже через четыре минуты.

- В результате пожара огнем уничтожен автомобиль Mitsubishi Delica, а также повреждена отделка стен гаража, электроприборы. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Люди в пожаре не пострадали. Ущерб сейчас подсчитывается. А пока сотрудники МЧС напоминают жителям о правилах пожарной безопасности, в том числе, следить и за техническим состоянием своих автомобилей. Порой небольшие траты на профилактику для автомобиля могут сэкономить значительные суммы на его ремонт или покупку нового.

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