Обещать – не значит на отдых отправить: директора магаданского турагентства осудили за мошенничество

Директор турагентства в Магадане продавала липовые путевки в жаркие страны Фото: Даниил ОПАРИН

На Колыме приговор суда выслушала 55-летняя женщина. Против нее завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Она работала директором туристического агентства и продавала клиентам липовые путевки.

Таким заработком ее фирма промышляла два года – с 2019-го по 2021-й.

- Директор туристического агентства, заведомо зная о невозможности исполнения обязательств своей фирмой, заключала договоры с клиентами на общую сумму более двух миллионов рублей. В результате женщиной обмануты 28 человек, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

По какой причине агентство не могло выполнить своих обязательств – из-за закрытых границ или отсутствия лицензии – неизвестно. Но женщину все равно признали виновной. Ей дали условный срок – три года. Следующие четыре года станут для нее испытательными. Кроме того, ей нельзя выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях еще три года.

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