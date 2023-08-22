Проливной дождь накрыл Хабаровск 22 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 22 августа Хабаровск оказался во власти циклона, пришедшего из Китая. Еще с ночи в городе не прекращается проливной дождь. Ранее синоптики предупреждали и о других неприятных проявлениях погоды, которые ждут жителей города в этот вторник.

Двое хабаровчан помогали мигрантам с обустройством на новом месте. Они делали для приезжих документы, чтобы те могли участвовать в программе переселения соотечественников. Нелегальный бизнес потерпел крах, когда о махинациях узнали правоохранители.

В Хабаровске пройдет суд по делу об убийстве 31-летней женщины, ставшей жертвой своего 43-летнего знакомого. Сам обвиняемый не сможет присутствовать на слушании - мужчина скончался вскоре после преступления.

Уходя от погони, мужчина въехал в движущийся поезд. Состав зацепил машину и буквально перемолол ее переднюю часть, как на мясорубке. Все это попало на камеру наблюдения.

51-летнему жителю Комсомольска усилили наказание за жестокое убийство приятеля. Мужчина хладнокровно расправился со знакомым, больше полусотни раз ударив его ножом.

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