Студенты ДВГУПС заканчивают стажировку на БАМе Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Прошел почти месяц с момента, как студенты военно-учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС) отправились на стажировку на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Больше 70 студентов помогали военнослужащим железнодорожных подразделений Восточного военного округа (ВВО) на станциях Огорон и Тунгала в Амурской области. Они выполняли работы по балластировке верхнего строения пути, выводили его в уровень с землей, готовили к выправке и сдаче в эксплуатацию.

Учебная программа рассчитана более чем на 100 часов. Стажировка длится ровно 30 дней. За это время студенты ДВГУПС знакомятся с технологией разработки карьеров, взрывными работами, добычей и доставкой скального грунта из карьеров к месту строительства земляного полотна. Перевозка осуществляется по дорогам-дублерам через Зейское водохранилище и реку Селемджа.

Студент ДВГУПС Роман Сергеев, который сейчас проходит стажировку, поделился своими впечатлениями о приобретенных знаниях.

- Для меня это будет очень ценный опыт. Я рад, что у меня появилась такая возможность поучаствовать в реконструкции БАМа, - говорит Сергей.

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