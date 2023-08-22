Директор ООО «Центр безопасности» растратил 27 миллионов рублей в ЕАО

Директор ООО «Центр Безопасности» присвоил 27 миллионов рублей в ЕАО Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководитель ООО «Центр безопасности» понесет наказание за присвоение денег. Сотрудники следственного подразделения УФСБ России по ЕАО завели дело на Л. А. Белоглазова, обвинив его по части первой статьи 201 и части пятой статьи 327 УК РФ.

Во время расследования было установлено, что Белоглазов заключил договор с субподрядной организацией-провайдером на поставку информационно-коммуникационного оборудования. Техника нужна была для оснащения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по ЕАО, который строится по госконтракту. Подрядчик выполнил все работы, но деньги за контракт так и не получил. Оказалось, что Л. А. Белоглазов распорядился выделенными для оплаты средствами по своему усмотрению. Часть денег он использовал в личных целях. Ущерб компании-провайдеру составил 27 миллионов рублей.

- Биробиджанский районный суд признал обвиняемого виновным в использовании своих полномочий вопреки интересам организации и в целях извлечения выгоды для себя с помощью подложного документа, - рассказали в УФСБ России по ЕАО.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца условно с испытательным сроком в два года.

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