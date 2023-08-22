Амурского тигра встретил грибник недалеко от Ванино в Хабаровском крае Фото: скриншот из видео

В соцсетях появилось видео с амурским тигром, который бродит недалеко от Ванино. Как сообщается, снять полосатого хищника удалось грибнику в районе дробилки. Это примерно в 20 километрах от населенного пункта.

К счастью, животное не проявило агрессию к человеку. Тигр несколько секунд постоял, рассматривая мужчину, а после медленно удалился в заросли леса. Несмотря на спокойное поведение хищника, местных жителей призывают соблюдать осторожность и лишний раз не уходить глубоко в лес.

Ранее тигр напал на человека возле села Маяк в Хабаровском крае. Пострадавшим оказался инспектор охотнадзора, который выслеживал хищника.

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