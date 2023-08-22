Больше 230 человек оштрафовали за неправильную парковку в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

За прошлую неделю был выписан 241 штраф на сумму почти 377 тысяч рублей. Большая часть привлеченных к ответственности - водители, оставляющие машины на газонах. Таких оказался 231 человек. Четверо хабаровчан получили наказание за торговлю в неположенном месте и еще трое - за шум посреди ночи.

- В Хабаровске в соответствии с законом запрещено нарушать тишину и покой граждан с 22:00 до 9:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в субботу и воскресенье, а также в нерабочие и праздничные дни. Кроме того, шуметь запрещено с 13 до 15 часов ежедневно, - напомнили в администрации Хабаровска.

Жителей города просят соблюдать порядок и не нарушать законы. В противном случае придется нести ответственность и платить штрафы.

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