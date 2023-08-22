Подрядчик провалил ремонт сквера в Амурске Фото: @semenovamursk Фото: Социальные сети

Сквер в районе проспектов Комсомольского и Строителей в Амурске не прошел проверку после благоустройства по федеральной программе «Комфортная городская среда». Подрядчик должен был привести в порядок территорию, но по факту выполнил работу «на коленке». О результатах инспекции рассказал мэр Амурска Сергей Семенов.

- Невооруженным глазом видно, что подрядчик схалтурил при благоустройстве сквера. Зафиксировано большое количество недостатков: участки неуплотненного асфальта, ненормативное состояние ступенек и пандусов, отклонения от горизонтальной плоскости, неровности и многие другие серьезные несоответствия, - написал Сергей Семенов в своем телеграм-канале.

Мэр города добавил, что предыдущая проверка недельной давности также провалилась. Комиссия не приняла объект, дав время подрядчику исправить недостатки. Но с того момента мало что изменилось. Сейчас проводится внутренняя строительно-техническая экспертиза, по итогам которой будет принято решение о том, что делать дальше.

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