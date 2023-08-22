Натворил дел и смылся: полиция ищет водителя, устроившего ночную аварию в Магадане

Автомобиль перевернулся на улице Гагарина в Магадане
Фото: УМВД России по Магаданской области
Ночью 22 августа в районе дома №40 на Гагарина случилась авария. Очевидцы сообщили о ДТП в полицию. Когда сотрудники приехали на место, они обнаружили на дороге перевернутую «Тойоту-Марк 2», в салоне которой никого не было.
- Было установлено, что неизвестный водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание машины на проезжей части, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Полиция начала проверку и приступила к поискам водителя. Всех, кто знает информацию о его личности, просят звонить по телефонам 8 (4132) 69-60-29, 69-60-20 или 102.
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