Лучшие трудовые отряды определили в Хабаровске

Лучшие трудовые отрады определили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Железнодорожном районе завершилась работа третьей смены трудовых отрядов старшеклассников. В администрации подвели итоги и определили лучшие команды, после чего прошла церемония их награждения.

- Первое место присуждено ТОС «Новаторы» (ДЮЦ «Косатка»). Этой команде выпала честь представлять район на городском конкурсе «Марш трудовых отрядов». Для них также организовали поход в кино и развлечения на аттракционах. Второе место заняло ТОС «Фортуна» (ПМК «Геодезист»), а третье - ТОС «Свобода» (ЦРН «Исток»), - рассказали в администрации Хабаровска.

Имена победителей городского смотра-конкурса «Марш трудовых отрядов» огласят после 20 сентября.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.