Елена Красникова из Хабаровска прошла в финал конкурса «Сердце отдаю детям» Фото: Администрация Хабаровска

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» проводится уже в 19 раз. Его участники - работники сферы допобразования. Ежегодно заявки на конкурс поступают со всех регионов России. В 2023 году одной из финалисток стала методист и педагог из Хабаровска Елена Красникова.

- Елена Красникова работает в детско-юношеском центре «Поиск». Она представит Хабаровский край в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности», - рассказали в администрации Хабаровска.

Финал конкурса «Сердце отдаю детям» пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 23 сентября. Хабаровчане желают Елене Красниковой удачи и возвращения домой с победой.

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