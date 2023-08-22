Забрал только инструменты: вор-рецидивист пробрался в чужой дом в Хабаровске

36-летний мужчина ограбил частный дом в Хабаровске Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Житель переулка Школьного обратился в полицию. Вернувшись домой, мужчина обнаружил пропажу электроинструмента. Он понял, что пока его не было, внутрь кто-то пробрался и вынес все дорогое оборудование. Хабаровчанин оценил ущерб в 32 тысячи рублей.

- Среди украденного были циркулярная пила, болгарка, шуруповерт и сварочный аппарат. Эксперт-криминалист пришел к выводу, что неизвестный пробрался в дом, взломав замок на входной двери. Позже по подозрению в краже был задержан 36-летний житель микрорайона «Хабаровск-2», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый раньше привлекался за преступления против личности и собственности. Он признался, что сдал инструменты в комиссионки. За их продажу он выручил 10 тысяч рублей. Полицейские обыскали торговые точки и нашли все украденные вещи. Они вернули их владельцу.

На мужчину завели дело по статье «Кража». Его могут лишить свободы на срок до пяти лет. На время расследования с подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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