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НовостиПроисшествия22 августа 2023 3:55

Сын уберег мать от ошибки: 45-летняя хабаровчанка едва не натворила глупостей

Жительница Хабаровска сохранила 1,8 миллиона рублей благодаря сыну
Александра ЯВИЩЕНКО
Жительница Хабаровска сохранила 1,8 миллиона рублей благодаря сыну

Жительница Хабаровска сохранила 1,8 миллиона рублей благодаря сыну

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летняя жительница Краснофлотского района обратилась в полицию. Женщина рассказала, что чуть не лишилась 1,8 миллиона рублей. Ей позвонил незнакомец и назвался работником банка. По словам мужчины, со средствами хабаровчанки на счетах происходят подозрительные действия. Ей предложили снять все личные накопления и через банкомат переслать их на «безопасный счет».

Женщина поторопилась сделать все так, как ее проинструктировали. Она сняла 1,8 миллиона со своего счета и поспешила в банк. Но в какой-то момент хабаровчанка засомневалась и позвонила сыну. Молодой человек, услышав историю, попросил мать подождать его, а после забрал ее домой из банка. Он объяснил женщине, что она едва не отправила деньги мошенникам.

- Сотрудники полиции вручили горожанке профилактическую памятку и попросили при поступлении подобных звонков немедленно прерывать разговор, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела дело по статье «Мошенничество» и приступила к поиску звонившего.

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