Сын уберег мать от ошибки: 45-летняя хабаровчанка едва не натворила глупостей

Жительница Хабаровска сохранила 1,8 миллиона рублей благодаря сыну Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летняя жительница Краснофлотского района обратилась в полицию. Женщина рассказала, что чуть не лишилась 1,8 миллиона рублей. Ей позвонил незнакомец и назвался работником банка. По словам мужчины, со средствами хабаровчанки на счетах происходят подозрительные действия. Ей предложили снять все личные накопления и через банкомат переслать их на «безопасный счет».

Женщина поторопилась сделать все так, как ее проинструктировали. Она сняла 1,8 миллиона со своего счета и поспешила в банк. Но в какой-то момент хабаровчанка засомневалась и позвонила сыну. Молодой человек, услышав историю, попросил мать подождать его, а после забрал ее домой из банка. Он объяснил женщине, что она едва не отправила деньги мошенникам.

- Сотрудники полиции вручили горожанке профилактическую памятку и попросили при поступлении подобных звонков немедленно прерывать разговор, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела дело по статье «Мошенничество» и приступила к поиску звонившего.

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