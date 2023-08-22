На осеннее расписание переходят автобусы в Хабаровском крае Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровском крае меняется расписание пригородных и междугородных автобусов. Об этом пассажиров предупреждает министерство транспорта региона, уточняя, что новые графики начинают работать 1 сентября.

- Просим вас пользоваться актуальной информацией о расписании движения автобусов по пригородным и междугородным маршрутам. Информацию о движении транспорта, осуществляющего отправление от автовокзала города Хабаровска, а также иные вопросы по работе автовокзала можно уточнить у дежурной по номеру телефона 8 (4212) 46-77-60, - уточнили в минтрансе.

Если вдруг у пассажиров появятся претензии к качеству перевозок или вопросы по расписанию, можно звонить по номерам:

- по направлению «Хабаровск - Хабаровский район»: 8 984 175-50-00;

- по направлению «г. Комсомольск-на-Амуре - Комсомольский район»: 8 924 101-06-84.

Посмотреть подробный график можно на сайте министерства транспорта.

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