Флагманские инвестпроекты на ВЭФ представит Магаданская область Фото: Артур МИХАЙЛОВ

Магаданская область готовится к Восточному экономическому форуму. В этом году он состоится с 10 по 13 сентября. Традиционно там организуют выставку «Улицы Дальнего Востока», которую в этом году посвятят 70-летию региона.

По объемам золота Колыма находится на первом месте по всему ДФО и на втором - по России. Большое значение для региона имеет разработка таких месторождений, как «Наталинское» и «Павлик». Также активно развивается туризм: на острове Завьялова создается туркомплекс и обновляется санаторий «Талая». Дорабатывается и мастер-план Магадана.

В основном павильоне Колымы будет три зоны. Первая будет посвящена современному развитию области и расскажет о перспективах развития региона, новых проектах. На витринах разместят предметы быта коренных народов, живущих в регионе. Гости также смогут прослушать аудиогид.

Вторая - зона интерактивной карты - расскажет о транспортной инфраструктуре, о заповедниках и покажет реконструкцию промышленного освоения области.

- Сегодня формируется новый образ Магаданской области и Магадана как комфортной среды для жизни и работы, где люди обеспечены достойной заработной платой, современным жильем, общественными пространствами и необходимой социальной инфраструктурой. Гости региона по достоинству оценят возможности для активного, культурного и оздоровительного туризма, - сказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

А третья зона расскажет о том, как регион становится крупным туристическим центром с комфортной средой для его жителей. Гостям расскажут о новых туристических маршрутах и уникальных природных ресурсах. Проекция «Редкие виды» расскажет о Магаданском заповеднике, а также о полуострове Кони и Ямских островах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.