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НовостиОбщество22 августа 2023 6:17

Флагманские инвестпроекты на ВЭФ представит Магаданская область

Их покажут на выставке «Улица Дальнего Востока»
Василина ИКОННИКОВА
Флагманские инвестпроекты на ВЭФ представит Магаданская область

Флагманские инвестпроекты на ВЭФ представит Магаданская область

Фото: Артур МИХАЙЛОВ

Магаданская область готовится к Восточному экономическому форуму. В этом году он состоится с 10 по 13 сентября. Традиционно там организуют выставку «Улицы Дальнего Востока», которую в этом году посвятят 70-летию региона.

По объемам золота Колыма находится на первом месте по всему ДФО и на втором - по России. Большое значение для региона имеет разработка таких месторождений, как «Наталинское» и «Павлик». Также активно развивается туризм: на острове Завьялова создается туркомплекс и обновляется санаторий «Талая». Дорабатывается и мастер-план Магадана.

В основном павильоне Колымы будет три зоны. Первая будет посвящена современному развитию области и расскажет о перспективах развития региона, новых проектах. На витринах разместят предметы быта коренных народов, живущих в регионе. Гости также смогут прослушать аудиогид.

Вторая - зона интерактивной карты - расскажет о транспортной инфраструктуре, о заповедниках и покажет реконструкцию промышленного освоения области.

- Сегодня формируется новый образ Магаданской области и Магадана как комфортной среды для жизни и работы, где люди обеспечены достойной заработной платой, современным жильем, общественными пространствами и необходимой социальной инфраструктурой. Гости региона по достоинству оценят возможности для активного, культурного и оздоровительного туризма, - сказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

А третья зона расскажет о том, как регион становится крупным туристическим центром с комфортной средой для его жителей. Гостям расскажут о новых туристических маршрутах и уникальных природных ресурсах. Проекция «Редкие виды» расскажет о Магаданском заповеднике, а также о полуострове Кони и Ямских островах.

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