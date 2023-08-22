Крупные сети АЗС сдерживают рост цен на топливо

Фото тематическое Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рост цен на моторное топливо ощутили за последние две недели жители всех регионов Дальнего Востока. В частности, в Комсомольске-на-Амуре на ряде АЗС стоимость 95-го бензина приблизилась к отметке в 70 рублей. При этом крупные операторы стараются не допускать резкого скачка цен.

Бензин и дизельное топливо подорожали на всех заправках Комсомольска-на-Амуре, при этом на одних сетях АЗС этот процесс идет быстрее, другие стараются его максимально сдерживать. В частности, на АЗС сети «Флагман» стоимость 92-го бензина перевалила планку в 60 рублей, 95-го - подходит к отметке в 70 рублей, при том, что еще в июле цены на эти виды топлива составляли порядка 57 и 59 рублей соответственно.

Выгоднее всего автолюбителям Города юности, машины которых работают на 95 бензине или дизельном топливе, заправляться на заправках ННК. Цены здесь хоть и подросли, но на эти виды горючего остаются самыми низкими в городе. Так, дизельное топливо стоит 62 рубля 63 копейки, а 95-й бензин - 53 рубля 39 копеек. Стоимость 92-го бензина составляет 50 рублей 91 копейку. Фактически ННК на Дальнем Востоке действительно удается сдерживать цены на топливо на фоне всех текущих событий в российской экономике.