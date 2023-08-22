Педагогическая конференция началась в Хабаровске фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске стартовала ежегодная августовская педагогическая конференция. В Год педагога и наставника в ней принимают участие больше тысячи человек. Это лидеры образования, педагоги-новаторы, управленцы и представители всех районов края.

- Традиционная ежегодная встреча учителей считается одним из основных мероприятий Года педагога и наставника в регионе. Учителей ждут форум и креатив-сессия, тематические обсуждения, конференция для родителей, истории успеха выдающихся педагогов края, пленарная сессия, уникальная выставка образовательных продуктов. По итогам работы педагоги выберут основные идеи и проекты на предстоящий учебный год и покажут лучшие практики, - рассказала министр образования региона Виктория Хлебникова.

Конференция продлится три дня. В программе - четыре трека, каждый из которых посвящен отдельной теме. Например, участники обсудят новые законы, обновленные стандарты и программы. Кроме того, им представят проект «Школа Минпросвещения России». Там специалисты расскажут об идеальном образовательном пространстве, в котором будет расти и учиться ребенок.

В другом проекте покажут лучшие педагогические практики. Учителя расскажут о своих подходах к воспитанию, работе с общественниками и развитии школьных театров.

Также на конференции обсудят развитие среднего профобразования, вопросы вовлечения партнеров в подготовку кадров и модели карьерного развития молодежи.

Например, в первый день работы мероприятия состоятся совещания, в которых примут участие руководители. Они обсудят начало нового учебного года. В итоге каждая команда подготовит дорожную карту своей работы на предстоящий год. Окончательное заседание намечено на четверг, 24 августа.

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