Единственную в регионе девушку-пилота наградили в Магаданской области Фото: личный архив

В Магаданской области отметили единственную девушку-пилота Милану Смердову. За добросовестный труд и профессионализм ей вручили благодарственной письмо областной думы. Милана управляет вертолетом, и награду должна была получить еще в марте во время встречи председателя с женщинами, покорившими «мужские» профессии. Но из-за напряженного графика поздравление приурочили ко Дню воздушного флота.

Милана - первая в семье, кто решил связать жизнь с небом. Окончив школу, отправилась учиться в Омск, где и получила заветную профессию. Девушек на потоке было совсем немного - меньше десятой части от всего количества. Но освоить вертолет девушке это не помешало.

- В колледже учиться было очень интересно. Особенно всегда ждала практические занятия. Первый экзамен сдавала на вертолете Bell 407 - было волнительно, хотя с Ми-8 не сравнить. В потоке нас было девять девушек из 110 студентов, а до конца обучения дошли восемь. Тем не менее не считаю свою профессию мужской. Я вообще профессии не делю: есть и мужчины - отличные кондитеры, и женщины, которые ловко переберут двигатель, - рассказала девушка.

После получения диплома девушка устроилась работать на Колыму. За полтора года она провела в вертолете больше 700 часов и побывала в самых труднодоступных уголках региона: доставляла сотрудников авиалесоохраны к местам лесных пожаров, медиков к пациентам в отдаленных точках области, группы туристов в заповедники. Работа на Крайнем Севере девушку нисколько не испугала: в первые два года она поработала и в Калининграде, и в Арктике. Так она чувствует себя частью природы и той большой работы, что делают пожарные и врачи.

Милане, наоборот, нравятся горы. Говорит, над ними проще научиться летать. А вообще, сначала она хотела быть фотокорреспондентом. Теперь совмещает и делает снимки нетронутой природы с высоты птичьего полета. Кроме того, она ведет аккаунты своей компании в соцсетях и показывает магаданцам родную область.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.