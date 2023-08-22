Сломал палец вареньем: хабаровчанин ответит за нападение на полицейского

Житель Хабаровска сломал полицейскому палец вареньем Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевой столице приговор суда выслушает 44-летний мужчина. Его обвиняют в нападении на полицейского, опасном для жизни или здоровья. Тяжелый вред он нанес ему банкой с вареньем.

- По версии следствия, в июне этого года обвиняемый, находясь в гостях у своего знакомого, в ходе распития алкогольных напитков заподозрил хозяев квартиры и еще одного приятеля в краже денежных средств. На этой почве возник конфликт, в ходе которого он незаконно удерживал супругов, их детей и приятеля в квартире, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На место выехала полиция. Мужчине не понравились новые гости, и он решил их выгнать. Схватил банку с вареньем и швырнул в одного из них. Бросок был метким - емкость с десертом попала прямо по пальцу полицейского, да так точно, что сломала его. Это, к слову, вред здоровью средней степени тяжести. За свой поступок хабаровчанин ответит в суде.

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