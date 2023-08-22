Замороженную кету проверяют в Хабаровске Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В лабораторию Хабаровска поступила партия красной замороженной рыбы. Кету поймали в северных районах региона, и теперь, перед тем, как она попадет на прилавки и витрины магазинов, ей нужно пройти исследования. К слову, отправить ее планируется в Китай, поэтому проверят морепродукт еще и по показателям Поднебесной.

- В итоге все образцы будут проверены на нитрозамины, пестициды, радионуклиды, полихлорированные бифенилы, токсичные элементы, включая медь и хром, на паразитологическую чистоту, на физико-химические и микробиологические показатели, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Рыбу поймали в этом году, во время путины в Охотском районе. После ее заморозили, пересыпали льдом. О результатах проверки пока не сообщается. Сколько тонн в партии, которую предстоит исследовать специалистам, тоже неизвестно.

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