Угрожает селу: в Хабаровском крае потушили серьезный лесной пожар

Жители Хабаровского края с главой поселка сами тушили лесной пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае пока не потушили все лесные пожары. Некоторые из них продолжают возникать. Например, 21 августа юго-западнее села Нигирь, в 6,4 километре вспыхнуло пять гектаров мари. Сильный ветер разогнал огонь, пламя стало угрожать населенному пункту.

На место выехали 15 жителей села и глава Алексей Кущ, а также трое сотрудников Лазаревского лесничества. Они пытались справиться с пламенем своими силами.

- К 18 часам удалось сбить открытый огонь, локализовать пожар. Сегодня на месте работали сотрудники Де-Кастринского отделения КГСАУ «Восточное лесное хозяйство», техника (бульдозер, вездеход, трал), осуществляли проливку территории, - рассказали в администрации Николаевского района.

К 16 часам 22 августа пожар полностью потушили. Администрации выразила благодарность всем, кто помогал в ликвидации пламени. К слову, его причиной стал человеческий фактор.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.