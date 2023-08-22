400 килограммов гуманитарного груза для СВО собрали железнодорожники Хабаровска Фото: ДВЖД

Жители Хабаровского края помогают мобилизованным. Посылки собирают как отдельные люди, так и целые организации. Например, участие в акции приняли сотрудники Дальневосточной железной дороги.

Они собрали почти 400 килограммов продуктов. В мероприятии приняли участие и представители фонда «Забота». Посылки передали в Волонтерский центр Хабаровска.

- В посылках необходимое для бойцов продовольствие: тушенка, рыбные консервы, шоколад и сгущенное молоко. В скором времени продовольственная помощь отправится в зону проведения СВО, - рассказали представители ДВЖД.

Фонд «Забота» помогает, в том числе, и родным мобилизованных железнодорожников. Работа эта стартовала в марте прошлого года. В этом году они собрали около 830 тысяч рублей, которые передали 30 семьям.

Также неравнодушные хабаровчане не забывают о ветеранах Великой Отечественной войны, неработающим пенсионерам железнодорожного транспорта и сотрудникам ДВЖД, у которых сейчас непростая жизненная ситуация.

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