Центр глубокой переработки леса создадут в Хабаровске Фото: Минвостокразвития РФ

В Хабаровском крае скоро начнет работать центр глубокой переработки леса. Его создаст новый резидент территории опережающего развития «Хабаровск». Он сможет повысить доходы и сократить окупаемость до шести месяцев.

Резидентом стала компания «Тумнинский». После открытия компания будет выпускать шпон, фанеру, пиломатериалы и многое другое – до 163 тысяч кубических метров в год. Начать работу планируется к концу следующего года, а выйти на полные мощности – спустя два года после запуска. В проект вложат 180 миллионов рублей, будет открыто 300 вакансий. Также построят склад и общежитие для работников.

Благодаря проекту в стране вырастет доля перерабатываемой древесины.

- Компания получила огромную поддержку со стороны государства: кроме присвоения статуса резидента ТОР привлекла льготный кредит по линии Фонда развития промышленности, получила приоритетное положение. Налоговые льготы и административные преференции, льготные лесозаготовительные участки позволяют серьезно увеличить прибыльность проекта. Например, только льготы, предоставляемые режимом ТОР, позволяют предприятию повысить внутреннюю норму доходности на 3,5 процента, - рассказал руководитель лесного направления инвестиционного департамента КРДВ Андрей Федоров.

Чтобы компания стала резидентом ТОР, его территорию расширили на 87,5 квадратных метра.

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