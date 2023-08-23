Что произошло в Хабаровске и крае к утру 23 августа

Мужчина напал на полицейского в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске под суд пойдет мужчина, который напал на полицейского. Он бросил в сотрудника банку с вареньем и сломал ему палец. Такой поступок квалифицировали как нанесение вреда средней степени тяжести.

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 63-летнего водителя, по вине которого погиб человек. Мужчина повернул на перекрестке, не пропустив мотоциклиста. Из-за этого байкер врезался в фургон и отлетел в другую машину, получив смертельные травмы.

Стали известны подробности аварии в Амурске, где водитель легковушки врезался в поезд. Мужчина пытался уйти от погони, пока не попал в тупик. Когда у него не осталось путей для отступления, он решился на отчаянный шаг.

Бывший участник СВО из Хабаровска стал жертвой неизвестных, укравших с его счета крупную сумму. Но на этом все не закончилось. Анонимы регулярно забрасывают его семью угрозами. Однажды они даже писали, что расправятся с малолетним сыном военнослужащего на глазах у родителей.

В крае с 1 сентября изменится расписание пригородных и междугородных автобусов. Новый график перевозок уже утвержден. Уточнить время отправления и прибытия автобусов можно у диспетчера автовокзала по номеру 46-77-60.

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