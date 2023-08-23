Михаил Дегтярев: Мы фиксируем попытки вмешательства и влияние на молодежь

Михаил Дегтярев рассказал о влиянии стран Запада на молодежь Хабаровского края Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в совместном заседании секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и зампреда Правительства России - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. На встрече присутствовали и главы других дальневосточных регионов, руководители федеральных министерств и ведомств.

На повестке были темы военно-политической ситуации в АТР, общественной и госбезопасности. Также участники обсудили дополнительные меры по защите и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и истории. Были выработаны рекомендации по укреплению гражданского единства, реализации государственной информационной политики, разъяснению жителям внешней и внутренней политики РФ. По словам Михаила Дегтярева, в последние годы против России коллективный Запад ведет жесткую информационную и идеологическую борьбу.

- Она обострилась после начала СВО. Мы фиксируем попытки вмешательства и влияние, в первую очередь, на молодежь. Поэтому активно противостоим вместе со всеми полномочными органами и параллельно занимаемся укреплением духовно-нравственных ценностей, - сказал Михаил Дегтярев.

В связи с этим региональное правительство уделяет много внимания молодежи и ее патриотическому воспитанию. С 1 сентября снова будут проводить «Разговоры о важном», на линейках будет звучать гимн, а над школами развеваться флаг России. Историю старшеклассники будут изучать по единому учебнику. В школах, техникумах и вузах создадут отделения «Движения первых». И это только часть мероприятий, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей молодежи в Хабаровском крае.

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