Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Хабаровске Фото: @healthyopinion27 Фото: Социальные сети

В Хабаровске открылся центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Это современное пространство, где сотрудники будут работать над проектами, проводить профориентационные мероприятия.

- До конца 2023 года более 1,1 тысячи жителей Хабаровского края пройдут обучение по краткосрочным программам повышения квалификации, а более 3,5 тысячи учеников 6-11 классов выберут будущую профессию, - рассказал зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

На создание центра было выделено более 23 миллионов рублей. В ЦОПП установлено современное оборудование: программно-виртуальные комплексы, специальные тренажеры. Крупнейшие работодатели региона в сфере промышленности, торговли, услуг, малого и среднего бизнеса уже начали сотрудничество с центром.

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