Пункт пропуска «Покровка» временно закроют в Хабаровском крае Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Из-за паводков работу речного транспорта скорректируют в Хабаровском крае. Так, в региональном минтрансе рассказали, что временно закроют пункт пропуска «Покровка».

- В связи с подъемом уровня воды в реке Уссури с 24 августа пункт пропуска временно прекратит работу, - уточнили в министерстве.

Точные сроки открытия пункта пропуска пока не называют. Об этом в ведомстве сообщат дополнительно.

Напомним, пункт пропуска «Покровка» после зимнего перерыва заработал в мае. До этого он работал летом 2022 года, а еще ранее несколько лет был закрыт из-за пандемии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.