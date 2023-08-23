Пункт пропуска «Покровка» временно закроют в Хабаровском крае
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края
Из-за паводков работу речного транспорта скорректируют в Хабаровском крае. Так, в региональном минтрансе рассказали, что временно закроют пункт пропуска «Покровка».
- В связи с подъемом уровня воды в реке Уссури с 24 августа пункт пропуска временно прекратит работу, - уточнили в министерстве.
Точные сроки открытия пункта пропуска пока не называют. Об этом в ведомстве сообщат дополнительно.
Напомним, пункт пропуска «Покровка» после зимнего перерыва заработал в мае. До этого он работал летом 2022 года, а еще ранее несколько лет был закрыт из-за пандемии.
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